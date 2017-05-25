Юные спасатели Могилевской области сдадут экзамен на знание ОБЖ

26 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Слет юных спасателей-пожарных пройдет в Могилевской области 26-27 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в центре пропаганды и обучения при Могилевском областном управлении МЧС.

Участие в мероприятии примут девять команд - победители аналогичных зональных соревнований из Быхова, Горок, Могилева и Могилевского района, Хотимска, Круглого, Мстиславского и Славгородского районов. Кроме того в качестве гостя на слет приедет титулованная команда Могилевского отделения БМООСП "Экстрим", которая проведет для ребят мастер-класс. Соревнования пройдут на стадионе пожарной аварийно-спасательной части №1 ПАСО-6 в Могилеве и территории, прилегающей к санаторию "Сосны" (Могилевский район).

Юные спасатели продемонстрируют знание правил безопасности в конкурсе "Знатоки ОБЖ" и покажут, насколько хорошо владеют теорией и практикой в оказании первой помощи пострадавшему. Навыки построения, слаженность действий, выправка и умение четко выполнять строевые команды жюри оценит во время смотра строя и песни. Накаленной ожидается борьба на этапе "Установка палатки": победа в этом конкурсе будет зависеть от всех участников отряда. Интересным и зрелищным обещает быть "Боевое развертывание", во время которого ребята смогут вжиться в роль спасателей. К традиционным этапам в этом году добавлены новые конкурсы: "БМООСП - организация моя", "Меткий стрелок".

Победителей и призеров слета определят как в личном, так и общекомандном зачетах. Участники получат подарки, кубки, дипломы и медали, а также право представлять Могилевскую область на республиканском слете.

Мероприятие направлено на развитие у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности и закрепление знаний правил пожарной безопасности, умений пользоваться средствами пожаротушения и грамотно действовать в случае возникновения пожара, любой другой чрезвычайной ситуации. Организаторами слета выступают Могилевское областное управление МЧС, Могилевский областной совет Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, управление образования и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевская областная организация "Белорусское республиканское общество спасания на водах".-0-