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Ростовые куклы устроят карнавал на улицах Дятлово

26.05.2017 09:30 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На карнавал-фестиваль ростовых кукол "Совершенный мир сказки" пригашает городок Дятлово 26-27 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дятловского райисполкома.

Около сотни ростовых кукол в сопровождении духового оркестра устроят настоящий карнавал на улицах райцентра. Фестиваль начнется костюмированным шествием, которое возглавит символ фестиваля трехметровый Кот в сапогах в сопровождении Снеговика Олафа.

"Место проведения фестиваля выбрано не случайно: в Дятлово создан и успешно работает игровой театр ростовых кукол Dolls4All. Он известен далеко за пределами района и области, а недавно получил звание образцового. Фестиваль приурочен к Международному дню защиты детей. Надеемся, он станет постоянным и в будущем будет еще одним культурным брендом района", - отметили в Дятловском райисполкоме.

Программы праздника насыщенная: это и фестиваль красок и воздушных шаров, и яркие дискотеки со сказочными персонажами. Концертные и игровые площадки будут открыты в нескольких местах. Ростовые куклы устроят массовую фотосессию, проведут множество конкурсов и раздадут такое же множество призов. Запланирован мастер-класс по изготовлению кукол.

Презентуют в Дятлово и новых сказочных героев, например, необычного белорусского персонажа Бульбаёстика. Ожидается, что вскоре в Дятлово появится усадьба картофельного героя.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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