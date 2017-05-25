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График отключения горячей воды в Гомеле летом 2017

26.05.2017 09:59 — Новости регионов | БелТА  
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График отключения горячей воды в Гомеле летом 2017

В летний период 2017 года в Гомеле отключат горячую воду по следующим адресам:

ул. Добрушская, 5 — с 17 по 30 апреля;

ул. Деревообделочная, 1— с 26 по 29 апреля;

ул. Ильича, 32 — с 2 по 6 мая;

ул. Свердлова, 32 — с 2 по 6 мая;

ул. Димитрова, 26 — с 10 по 13 мая;

ул. Калинина, 22-1 — с 22 по 26 мая;

ул. М. Ломоносова, 115 — с 19 по 23 июня;

ул. Беляева, 16 — с 26 июня по 9 июля;

Гомельский электротехнический завод — с 24 по 28 апреля;

Вагоностроительный завод — с 5 по 18 июня;

«Гомельобои» — с 20 июня по 1 июля;

Западный район теплосетей — с 11 по 24 мая;

Центральный и Южный — с 7 по 20 июня;

Сельмашевский — с 5 по 18 июля;

Северный — с 3 по 16 августа.

 
Теги: Гомель
 
 
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В летний период 2017 года в Гомеле отключат горячую воду по адресам в соответствие с графиком.

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