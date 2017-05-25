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Строительство спортивных объектов в Осиповичах и Кобрине планируется завершить в 2017 году

26.05.2017 09:53 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" планирует завершить строительство двух спортивных объектов в 2017 году, сообщили БЕЛТА в компании.

Объекты возводятся по программе "Газпром - детям".

Спортивный комплекс в Осиповичах будет оснащен малым и большим бассейнами, а также залами для занятий игровыми видами спорта. В Кобрине к празднованию Дня города планируется открыть многофункциональную площадку для гандбола, баскетбола, волейбола, бега и силовых упражнений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Объекты возводятся по программе "Газпром - детям". Спортивный комплекс в Осиповичах будет оснащен малым и большим бассейнами, а также залами для занятий игровыми...

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