Танец собаки, бесплатные игрушки, дегустация сладостей. В Минске пройдет фестиваль KidFest

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой детский фестиваль KidFest состоится 27 мая с 12.00 до 16.00 в ТРЦ "Тивали". Вход на фестиваль бесплатный.

Как рассказали организаторы мероприятия, гостей фестиваля ожидают научные эксперименты, игры, бесплатные игрушки, вкусные дегустации, танцевальное шоу, показ мод, спортивные мастер-классы.

Маленьким зрителям покажут постановку сказки "Алиса в Зазеркалье", предложат принять участие в научном шоу. Кроме того, во время KidFest можно будет стать свидетелем необычного представления - фристайл-танца с собакой. Дрессированный питомец исполнит танцевальные "па" под музыку. А в специальной фотозоне можно будет сделать селфи с ручным енотом. Развлекать посетителей также будут говорящие "динозавры".

На празднике детей научат вырезать из бумаги объемные поделки. Юные художники смогут раскрашивать забавные фигурки из гипса, а также огромную двухметровую раскраску. Для маленьких мастериц состоится начальный урок по шитью. Пройдут и различные конкурсы, на которых раздадут несколько десятков бесплатных игрушек и сертификатов.

Также дети смогут развлечься на большой игровой площадке, куда будет доставлен грузовик игрушек "Полесье". Для любителей зажигательных танцев пройдут спортивные мастер-классы по детской зумбе, для сладкоежек - масштабная дегустация печенья "Слодыч".

Состоится и маленький музыкальный концерт: дети перепоют известные хиты, в том числе песню группы Queen "We Will Rock You". Выступят черлидиры хоккейного клуба "Динамо-Минск".-0-