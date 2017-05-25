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В Минске 12-26 июня изменяются маршруты движения автобусов из-за закрытия движения

26.05.2017 11:32 — | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с выполнением работ по врезке водопровода и временным закрытием движения транспорта по ул. Восточной на участке от ул. Лукьяновича до ул. Олешева с 12 по 26 июня изменяются автобусные маршруты, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Так, движение автобусов маршрута № 24, 1024-ТК на участке от ул. Кольцова до ул. Л.Беды организуется по ул. Восточной, Олешева, Логойскому тракту, Лукьяновича в обоих направлениях без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.

Выполнение остановочного пункта "Олешева" при движении со стороны ДС "Зеленый Луг-6" переносится на временно обустроенную площадку по ул. Восточной перед перекрестком с ул. Олешева.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Так, движение автобусов маршрута № 24, 1024-ТК на участке от ул. Кольцова до ул. Л.Беды организуется по ул. Восточной, Олешева, Логойскому тракту, Лукьяновича в обоих...

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