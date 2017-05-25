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Сотня воздушных змеев воспарит над Гомелем

26.05.2017 12:18 — Новости регионов | БелТА  
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Сотня воздушных змеев воспарит над Гомелем
Фото из архива

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 воздушных змеев запустят в Гомеле 27 мая участники городского фестиваля "Воздухоплавание-2017", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома.

Участники будут запускать воздушных змеев собственного или заводского производства, радиоуправляемые модели вертолетов с трех площадок. Кроме того, опытные педагоги продемонстрируют сложные модели воздушных судов и расскажут, где их можно научиться изготавливать.

Организаторами фестиваля выступают отдел образования, спорта и туризма горисполкома и Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи. Цели мероприятия - популяризация технического творчества и спортивно-технических видов спорта, взаимодействие между учреждениями образования и семьями в организации воспитательного процесса, пропаганда полезного и культурного досуга, здорового образа жизни.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Участники будут запускать воздушных змеев собственного или заводского производства, радиоуправляемые модели вертолетов с трех площадок. Кроме того, опытные...

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