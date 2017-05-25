26 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Численность детей в Гродненской области за последние шесть лет постоянно увеличивается. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила заместитель начальника отдела демографической статистики и переписи населения главного статистического управления Гродненской области Светлана Рукосуева, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый пятый житель Гродненской области - ребенок. На 1 января 2017 года в регионе проживало 1 047 тыс. жителей, из них 209 тыс. (20%) дети. Самая высокая доля детей (22%) в Ошмянском районе.

"По сравнению с началом 2011 года численность детей в регионе увеличилась на 8 тыс. человек, и на 4%", - отметила Светлана Рукосуева. Она подчеркнула, что наибольшее количество детей (38,4%) - в возрасте до 6 лет. Связано это с ростом рождаемости за последние несколько лет. В 2016 году уровень рождаемости составил 13,2 человека на 1 тыс. населения и увеличился по сравнению с 2010-м на 15,8%.

По сравнению с 2010 годом уровень рождаемости в регионе увеличился как в городских, так и в сельских населенных пунктах. В 2016 году наибольший уровень рождаемости сложился в Гродно (14,6 человека на 1 тыс. населения), Лидском (12,2), Сморгонском(13,5) и Островецком районах (13,2).

"2016-й можно назвать годом вторых детей. Вторые рождения составили 40,6% от общего количества, первые - 40,1%, третьи - 15%. Для сравнения, в 2010 году на долю первенцев приходилось 50,5%, вторых рождений было 37,9%", - отметила Светлана Рукосуева.

Она также рассказала, что за последние годы в регионе наблюдается тенденция уменьшения доли детей, родившихся вне брака. В 2016 году их доля составила около 9% от всех родившихся против 13,7% в 2010-м.

В регионе больше мальчиков, чем девочек. В 2016 году на 100 родившихся девочек пришлось 105 мальчиков.-0-