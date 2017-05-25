26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом Азербайджана открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Торговый дом Азербайджана открылся в соответствии с протоколом десятого заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В декабре 2016 года по итогам визита в Беларусь министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева азербайджанской стороной было принято решение об открытии торгового дома. Он размещен в здании многофункционального ресторанного комплекса по улице Франциска Скорины, 2, который был построен полностью на азербайджанские инвестиции.

Как сообщалось, с мая 2016 года в Азербайджане налажена системная торговля белорусскими продовольственными товарами через сеть магазинов "Белорусский". В Баку открыто 4 супермаркета, торгующих исключительно белорусской продукцией, одновременно налажена фирменная торговля белорусской алкогольной продукцией (4 магазина). В ближайшее время планируется открыть еще 2-3 магазина, реализующих белорусские продовольственные товары. -0-