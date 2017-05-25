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В Мозыре побит 20-летний майский рекорд по количеству выпавших осадков

26.05.2017 14:12 — Новости регионов | БелТА  
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В Мозыре побит 20-летний майский рекорд по количеству выпавших осадков

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 120% месячной нормы осадков (68 мм) выпало в Мозыре за 11 часов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1996 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией "Гомельоблгидромета" Татьяна Захарова.

По словам специалиста, в Мозыре дожди с перерывами шли с 21.00 24 мая до 18.00 25 мая. Ливни принесли 68 мм осадков (68 л на кв.м территории), что составляет 121% майской нормы. "Ливни такой интенсивности для нашего региона не являются распространенным явлением. К примеру, в Мозыре ранее максимальное количество осадков в мае было зафиксировано на отметке 54,3 мм в 1996 году. В течение года рекордное суточное количество осадков в этом городе было отмечено в 1990 году - 91 мм",- рассказала Татьяна Захарова.

Сильные дожди связаны с прохождением атмосферного фронта. Осадки были зафиксированы по всей области, однако ливни носили локальный характер, и выпадение осадков проходило неравномерно. Например, в Василевичах уровень осадков достиг 28 мм - практически полумесячная норма. В Петриковском районе зафиксировано 16 мм осадков.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Гомельской области осадки маловероятны, ожидается потепление, а в понедельник столбик термометра может подняться до 28 градусов.-0-

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Теги: Гомель
 
 
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По словам специалиста, в Мозыре дожди с перерывами шли с 21.00 24 мая до 18.00 25 мая. Ливни принесли 68 мм осадков (68 л на кв.м территории), что составляет 121% майской нормы.

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