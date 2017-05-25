Около 8 тыс. семей Витебской области - многодетные

26 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области около 8 тыс. семей - многодетные. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Нина Колымага на открытии финала областного смотра-конкурса "Лучшая многодетная семья Витебщины 2017", передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске сегодня проходят заключительные мероприятия конкурса. В финале соревнуются 6 семей-победителей региональных этапов (Браславский район представляет семья Каханович, Верхнедвинский - Новицких, Витебский - Логиновых, Миорский - Демьяновых, город Витебск - Кравчук и Новополоцк - Сориных).

Открывая творческое состязание, Нина Колымага подчеркнула, что семья - важная ценность государства. "Состояние института семьи, степень ее устойчивости является важнейшим индикатором демографического здоровья государства. В нашей стране семьи с детьми получают существенную государственную поддержку через систему выплат, пособий и иной помощи. Кроме этого, на законодательном уровне предусмотрены трудовые, пенсионные, жилищные и иные льготы", - отметила заместитель председателя комитета.

Она подчеркнула, что конкурс на лучшую многодетную семью нацелен на продвижение идей ответственного родительства, популяризацию среди молодежи традиционных семейных ценностей.

Нина Колымага напомнила, что белорусская система масштабной и комплексной поддержки семей получила высокую оценку на международном уровне и привела несколько цифр. В Витебской области сейчас проживают 155 тыс. семей, в которых воспитываются дети, около 8 тыс. из них - многодетные.

Что же касается итогов конкурса, то лучшей многодетной семьей области признана семья Кравчук из Витебска. Мама Елена работает учителем английского языка, папа Олег - главный бухгалтер одного из частных предприятий. Супружеская чета воспитывает троих детей-школьников (девятый, шестой и первый классы).

Второе и третье места заняли семьи из Новополоцка и Миорского района соответственно.

Цель конкурса - укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций. Основные задачи - повышение роли и престижа семьи в жизни общества как ключевого фактора государственной демографической политики, продвижение в обществе идеи ответственного родительства, образование и воспитание детей и молодежи в системе традиционных семейных ценностей. -0-