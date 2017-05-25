26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в текущем году 118 многодетных семей направлены на строительство 174 квартир, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Улучшению жилищных условий многодетных семей уделяется особое внимание. В отдельном списке льготной категории очередников состоит 5108 таких семей, из которых 883 уже улучшают жилищные условия, в том числе в текущем году направлены 118 семей на строительство 174 квартир. Ожидают подхода очереди 4225 многодетных семей, для обеспечения которых требуется более 354 тыс. кв.м жилья (в среднем на одну семью приходится 84 кв.м общей площади выделяемого жилья).

При этом в соответствии с законодательством в первоочередном порядке на строительство жилья направляются многодетные семьи, имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. Всего на учете в администрациях районов города состоит 367 таких семей, из которых 141 семья улучшает жилищные условия.

Более 500 многодетных семей, состоящих на учете, изъявили желание получить земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. В настоящее время для 18 таких семей разрабатываются проекты отвода земельных участков, 26 - отказались от предложенных участков, остальные ожидают подхода очереди.

По словам специалистов, на строительство жилья с предоставлением льготных кредитов с 2016 года направлялись в основном только наделенные первоочередным правом многодетные семьи, имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. Многодетным семьям с тремя несовершеннолетними детьми (с учетом их согласия и финансовых возможностей) предлагается строительство жилья в домах с ограниченной прибылью заказчика без привлечения льготных кредитов, но с возможностью использования одноразовой субсидии. Так, с начала года без льготного кредита в домах долевого строительства 113 многодетных семей осуществляют строительство 169 квартир.

Всего в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов столицы состоит 207,3 тыс. семей (граждан). Наибольшее количество очередников - во Фрунзенском районе столицы (45,8 тыс. человек), наименьшее - в Партизанском районе (9,9 тыс.). Из общего количества очередников 790 человек имеют право на получение жилого помещения социального пользования, в том числе 370 - во внеочередном порядке. В первом квартале районным администрациям выделено 44 социальные квартиры, в том числе 34 - для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 7 - для инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, по 1 - для семей, воспитывающих детей-инвалидов, неработающих одиноких инвалидов.

Льготное кредитование жилищного строительства осуществляется из расчета Br660 за 1 кв.м жилья.

Всего в Минске в январе-марте введено в эксплуатацию 142,494 тыс. кв.м жилья, в том числе для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 15,683 тыс. кв.м, для граждан, осуществляющих жилищное строительство с господдержкой, - 9,268 тыс. кв.м, жилья для многодетных семей - 5,659 тыс. кв.м, индивидуального жилищного строительства - 6,318 тыс. кв.м.

Пополняется фонд жилых помещений коммерческого использования (арендного жилья). Так, введены в эксплуатацию после реконструкции 47 арендных квартир в жилом доме по ул.Осипенко, 19. Всего на 1 апреля в городе построено 19 арендных жилых домов на 2423 квартиры общей площадью почти 142,5 тыс. кв.м.-0-