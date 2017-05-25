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КГК Могилевской области выявил неэффективное распоряжение земельными ресурсами

26.05.2017 15:44 — | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области выявлено неэффективное распоряжение земельными ресурсами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

В 2016-2017 годах Комитетом госконтроля Могилевской области проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам законности предоставления земли гражданам для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов, а также по выполнению застройщиками обязательств по их строительству. Было отмечено, что законное и эффективное распоряжение земельными ресурсами в полной мере пока не обеспечено, а должный порядок на земле еще не наведен.

Так, в Могилевском районе контролеры установили неэффективное использование предоставленных гражданам земельных участков, невыполнение условий их занятия и завершения строительства жилых домов, непринятие должностными лицами местных исполкомов мер реагирования к нарушителям законодательства.

К примеру, только на 20% земельных участков Буйничского сельсовета и 5% земельных участков Пашковского сельсовета имелись завершенные строительством и зарегистрированные в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним дома, на десятой части наделов - незавершенные строительством законсервированные капитальные строения (основная их часть консервировалась собственниками с целью продажи). И это при том, что на начало текущего года в Могилевском районе в списки граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов, были включены почти 2 тыс. человек.

При проверке выяснилось, что 52 гражданина даже не приступили к строительству жилья в установленный законодательством срок (в ряде случаев более 5 лет), тем самым не выполнили условия отвода земельных участков, а сельисполкомы не обеспечили контроль и принятие предусмотренных законодательством мер реагирования. Нарушителям не были направлены предписания о необходимости начала строительства, не была проведена процедура изъятия земельных участков.

На остальных участках имелись незавершенные строительством дома в той или иной степени готовности.

Было проанализировано выполнение требований указа №87 "О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач". Выявлены случаи, когда граждане не прилагали достаточных усилий для завершения строительства домов, а местная исполнительная власть и районная землеустроительная служба при наличии определенных указом № 87 полномочий их на это не мотивировали.

Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области отметили, что большинство нарушений земельного законодательства обусловлено бездействием конкретных работников. После проверки в Могилевском райисполкоме уже принят ряд кадровых решений: уволены должностные лица, курировавшие земельные и строительные вопросы. Помимо этого, к административной ответственности привлечен 21 гражданин за несвоевременное занятие участков, 9 земельных участков возвращены государству, в суд направлено 4 исковых заявления об изъятии участков, 7 граждан завершили строительство домов.

Могилевскому райисполкому, Буйничскому и Пашковскому сельисполкомам внесены предложения о принятии мер по устранению выявленных нарушений и упущений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области отметили, что большинство нарушений земельного законодательства обусловлено бездействием конкретных...

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