26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юных минчан на летних каникулах примут 750 оздоровительных лагерей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Так, планируется работа 23 стационарных оздоровительных лагерей, 450 лагерей с дневным пребыванием, 242 палаточных лагерей, 35 лагерей на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и других организаций республики. К слову, на базе лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием откроется около 70 лагерей труда и отдыха (ЛТО). На летних каникулах запланировано оздоровить в лагерях различных типов 66 160 минских школьников, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее 18 дней - 30 885 мальчиков и девочек.

По оперативным данным, на подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону выделено из консолидированных источников Br2,845 млн, в том числе около Br2 млн - из средств собственников лагерей, Br700 тыс. - из бюджета Минска, Br145 тыс. - из средств государственного социального страхования. Готовится решение Мингорисполкома о направлении на укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей финансовых средств, заработанных на республиканском субботнике 22 апреля.

Как отметили в минском представительстве республиканского центра, подготовка оздоровительных лагерей проводилась в соответствии с графиками работ, составленными на основании предписаний органов санитарного и пожарного надзора. Во всех загородных оздоровительных лагерях города проведены благоустройство территорий, косметические ремонты в корпусах. К примеру, в лагере "Спутник" ОАО "Минскремстрой" проведена модернизация санузлов с капитальным ремонтом 24 жилых комнат. В лагере "Зубренок" ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" в жилых помещениях заменены оконные блоки, установлены жалюзи. В лагере "Беларусь" ОАО "Минский тракторный завод" капитально отремонтированы душевые. В лагере "Горизонт" ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" выполнен ремонт спортивного зала. В лагерях "Энергетик" филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго", "Зарница" ОАО "Интеграл", "Юбилейный" ОАО "Минский завод отопительного оборудования" проведены комплексные ремонты пищеблоков.

Возможность оздоровления будет предоставлена юным минчанам, нуждающимся в дополнительных мерах социальной поддержки. Запланировано оздоровить 1876 детей-сирот и детей, находящихся под опекой, 1098 детей-инвалидов, в том числе 130 инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом и кардиологической патологией в сопровождении одного из родителей. Кроме того, 45 детей-сирот дошкольного возраста в течение сезона будут направлены в оздоровительный лагерь "Юбилейный" ОАО "Минский завод отопительного оборудования" за счет средств городского бюджета. За счет средств городского и республиканского бюджетов девятый год подряд лагерь "Звездный" ГП "Белаэронавигация" примет на оздоровление 70 детей-инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в сопровождении одного из родителей. На базе УЗ "Городской детский центр медицинской реабилитации "Пралеска" уже третий год организовывается оздоровление группы из 20 детей-инвалидов кардиологического профиля в сопровождении родителей. В четвертый раз будет организована семейная оздоровительная смена для 40 детей-инвалидов (в 2016 году - 30 детей) с заболеванием сахарным диабетом совместно с одним из родителей на базе санатория "Пралеска" ОАО "Амкодор-управляющая компания холдинга". Третий год подряд на базе Центра реабилитации детей-инвалидов и инвалидов "Росток" будет организован в трехсменном режиме и профинансирован за счет средств городского и республиканского бюджетов межрайонный 9-дневный палаточный лагерь "Патриот" для 200 подростков, требующих особого социально-педагогического внимания.

Планируется удешевление стоимости путевок в круглосуточные лагеря для детей работников бюджетных организаций коммунальной собственности (из расчета до Br86 на одну путевку).

На реализацию этих мероприятий запланировано израсходовать около Br1,5 млн из средств бюджета Минска. Финансовую помощь при направлении в оздоровительные лагеря получат около 6 тыс. школьников города.

Для обеспечения оздоровительных лагерей квалифицированными кадрами территориальными органами управлений образования, здравоохранения и торговли были созданы банки данных о педагогических, медицинских работниках и работниках пищеблока, направляемых для работы в оздоровительные лагеря. Комитет по образованию Мингорисполкома еще в апреле согласовал кандидатуры на должности старших воспитателей загородных оздоровительных лагерей (с защитой планов воспитательной работы). Кандидатуры начальников оздоровительных лагерей утверждены главами администраций районов.-0-