Самого спортивного депутата определят в Полоцком районе

26 мая Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе депутаты будут сдавать нормативы спортивного туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Команда депутатов областного и районного уровня (ожидается участие около 30 человек) примет участие в спортивных состязаниях, которые пройдут 27 мая в Полоцке. "Своим личным примером мы хотим показать, что спорт укрепляет здоровье, развивает физические данные, формирует характер и тренирует волю", - отметил депутат Полоцкого райсовета, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Алексей Клинишов. Именно он является инициатором субботнего мероприятия под названием "От слов к делу!".

Испытания будут весьма разнообразными - от преодоления туристического маршрута с препятствиями до экзамена на выживание в экстремальных условиях. Депутатам предстоит сдать спортивно-туристические нормативы (параллельные веревки, навесная переправа, переноска груза и др.). В программе также интеллектуальный турнир "Родной город".

По итогам состязаний будет определен самый спортивный депутат. Ожидается, что команду возглавит председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Николай Шевчук.-0-