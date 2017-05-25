ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самого спортивного депутата определят в Полоцком районе

26.05.2017 16:16 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 мая Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе депутаты будут сдавать нормативы спортивного туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Команда депутатов областного и районного уровня (ожидается участие около 30 человек) примет участие в спортивных состязаниях, которые пройдут 27 мая в Полоцке. "Своим личным примером мы хотим показать, что спорт укрепляет здоровье, развивает физические данные, формирует характер и тренирует волю", - отметил депутат Полоцкого райсовета, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Алексей Клинишов. Именно он является инициатором субботнего мероприятия под названием "От слов к делу!".

Испытания будут весьма разнообразными - от преодоления туристического маршрута с препятствиями до экзамена на выживание в экстремальных условиях. Депутатам предстоит сдать спортивно-туристические нормативы (параллельные веревки, навесная переправа, переноска груза и др.). В программе также интеллектуальный турнир "Родной город".

По итогам состязаний будет определен самый спортивный депутат. Ожидается, что команду возглавит председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Николай Шевчук.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда депутатов областного и районного уровня (ожидается участие около 30 человек) примет участие в спортивных состязаниях, которые пройдут 27 мая в Полоцке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
КГК Могилевской области выявил неэффективное распоряжение земельными ресурсами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика