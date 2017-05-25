Открытие нового пожарного депо в Ветке послужит повышению уровня профессионализма спасателей - Ващенко

26 мая, Ветка /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Открытие нового, оснащенного самым современным оборудованием, здания пожарного депо Ветковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям послужит повышению уровня профессионализма спасателей. Такое мнение сегодня во время торжественной церемонии открытия высказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что открытие новых пожарных подразделений - это всегда значимое событие не только для отдельного населенного пункта, но и для структуры МЧС в целом. "Население и местные органы власти ждут от вас высокопрофессиональной работы. И введение в эксплуатацию нового здания должно поспособствовать повышению уровня профессионализма спасателей. Уверен, что вы своим самоотверженным отношением к делу докажете, что граждане и их имущество надежно защищены", - сказал Владимир Ващенко. Он также выразил слова признательности Гомельскому облисполкому в лице его председателя Владимира Дворника, поскольку во многом именно благодаря его инициативе процессы строительства и ввода в эксплуатацию здания были форсированы.

Пожарная аварийно-спасательная часть и административное здание Ветковского райотдела по ЧС разместилось в бывшем здании профилактория техобслуживания автомобилей. До этого районная спасательная служба размещалась в ветхом здании, условия которого не отвечали функциональным потребностям спасателей. Двухэтажное помещение перепрофилировали под нужды сотрудников МЧС и создали все условия для комфортной работы, учебы, тренировок и отдыха. Реконструкция пожарной части велась с 2008 года, финансирование осуществлялось за счет средств, передаваемых в бюджет Гомельской области на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего на реконструкцию объекта затрачено порядка Br3,9 млн.

На базе спасательной части открыт учебный класс, где местные ребята будут постигать азы безопасной жизнедеятельности. Здесь созданы условия, чтобы дети не только услышали, но увидели и попробовали поучаствовать в различных ситуациях по спасению жизней, начиная с элементарного - вызова спасательной службы к месту происшествия.

В подарок от Министерства по чрезвычайным ситуациям Ветковскому РОЧС передан пожарный аварийно-спасательный автомобиль вместимостью 10 т. "Уверен, это будет хорошим подспорьем в несении службы", - подчеркнул министр.

В церемонии открытия нового пожарного депо приняли участие председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, начальник областного управления МЧС Анатолий Долголевец и другие почетные гости. Во время мероприятия работникам, внесшим особый вклад в строительство пожарного депо, вручены награды. Гости ознакомились с организацией несения службы и условиями быта подразделения, после чего были продемонстрированы показательные выступления спасателей районного подразделения МЧС.-0-