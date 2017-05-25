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На вторичном рынке жилья Минска возрос спрос на хрущевки и брежневки

26.05.2017 17:04 — Новости регионов | БелТА  
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На вторичном рынке жилья Минска возрос спрос на хрущевки и брежневки

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вторичном рынке жилья Минска возрос спрос на хрущевки и брежневки. Такую тенденцию отметила во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

"В апреле выросла доля сделок с квартирами в так называемых хрущевках и брежневках, что говорит о росте интереса к недорогому жилью, - подчеркнула она. - В апреле-мае также отмечено снижение интереса к квартирам, готовым к проживанию, то есть не требующим вложений в ремонт. Все чаще покупаются недорогие квартиры без особых изысков в ремонте, а иногда и совсем без ремонта в спальных районах, что также свидетельствует о смещении спроса в сторону недорогого жилья".

Характеризуя в целом ситуацию на столичном рынке жилья, Светлана Куделко отметила, что объем предложения традиционно рос в начале года (в январе-марте) и несколько снизился в апреле. В то же время активность покупателей весной текущего года немного выше традиционного для Минска уровня в 1000 сделок в месяц. Наиболее активным месяцем оказался март, когда было заключено 1267 сделок. В апреле реализованный спрос снизился до 1175 сделок, что сопоставимо с апрелем 2013 года.

Цены сделок с квартирами стандартных потребительских качеств в 2017 году стабилизировались. Начиная с декабря, их уровень колеблется в пределах плюс-минус 1-2%. По итогам апреля стоимость квадратного метра в квартирах стандартных потребительских качеств сформировалась на уровне $1 090 за 1 кв.м для однокомнатных квартир, $1 050 - для двухкомнатных и $945 - для трехкомнатных квартир.

"По данным Национального кадастрового агентства, средние цены сделок снизились на 1,7%. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры, что также говорит о спросе, сконцентрированном на более дешевом жилье", - добавила эксперт.-0-

Все материалы прямой линии можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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Характеризуя в целом ситуацию на столичном рынке жилья, Светлана Куделко отметила, что объем предложения традиционно рос в начале года (в январе-марте) и несколько...

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