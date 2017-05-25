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Предприятия Брестской области обсудили в Пскове новые возможности выхода на российский рынок

26.05.2017 17:53 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей деловых кругов Брестской области 23-25 мая посетила Псковскую область России. Такая информация размещена на сайте Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БЕЛТА.

Возглавил делегацию заместитель председателя Брестского отделения БелТПП Сергей Тележинский. В Россию отправились представители КУП "Брестжилстрой", ОАО "Белорусская цементная компания", ОАО "Горынский агрокомбинат", РУПП "Гранит", ОАО "Брестское пиво", санаториев "Буг" и "Брестагроздравница".

Представители белорусских компаний приняли участие в деловой встрече с бизнесменами и муниципальными властями, на которой присутствовал глава города Пскова Иван Цецерский. "Сотрудничество между Псковом и Республикой Беларусь динамично развивается, но мы не останавливаемся на достигнутом. Наш город заинтересован в расширении торговых и производственных отношений. Псков имеет большой опыт в различных сферах, мы готовы обменяться опытом с нашими коллегами из Беларуси", - отметил мэр.

Во время визита отечественные предприятия обсудили возможные варианты сотрудничества с псковскими организациями, посетили выставку "ПсковЭкспо", познакомились с деятельностью особой экономической зоны "Моглино". Также потенциальные партнеры двух стран провели контактно-кооперационную биржу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Представители белорусских компаний приняли участие в деловой встрече с бизнесменами и муниципальными властями, на которой присутствовал глава города Пскова Иван...

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