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Экономический суд Брестской области признал "Белкельме" банкротом

26.05.2017 18:30 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области признал банкротом закрытое акционерное общество совместного белорусско-испанского предприятия "Белкельме", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель суда Ольга Пищик.

Суд принял во внимание ходатайство общего собрания кредиторов о ликвидации предприятия-должника и согласился с доводами кризисного управляющего о том, что восстановить платежеспособность ЗАО не представляется возможным. В отношении должника открыто ликвидационное производство сроком до 1 февраля 2018 года.

На суде было отмечено, что закрытие предприятия не повлечет неприятных социальных последствий для Белоозерска. Практически весь трудовой коллектив "Белкельме", а это 240 человек, переведен на фабрику "Вердимар", которой Брестский облисполком передал имущественный комплекс СП. На ликвидируемом предприятии осталось всего 22 человека, из которых 12 заняты в торговле.

Конкурсное производство в отношении "Белкельме" было открыто 30 января 2017 года. Тогда же дело о его банкротстве начали готовить к судебному разбирательству. При анализе финансового состояния предприятия за 2015-2016 годы было установлено, что его неплатежеспособность имеет устойчивый характер. ЗАО не в состоянии исполнять свои краткосрочные платежные обязательства (долгосрочные обязательства у него отсутствуют). В числе основных причин, которые способствовали развитию негативной ситуации на предприятии, отмечались приобретенное 15 лет назад устаревшее оборудование и отсутствие оборотных средств. Отгруженная потребителям в 2014-2015 годах продукция была возвращена на склад. Речь идет о 52 тыс. пар обуви. Из них по сей день не реализовано более 46,5 тыс. пар.

"Связанный жесткими технологическими рамками производства (оборудование получено от испанского акционера) должник не смог ускорить обновление ассортимента в соответствиями с изменениями спроса на рынке. Это обстоятельство оказало негативное влияние на конкурентоспособность производимой на предприятии продукции. Позиционирование бренда "Белкельме" как "обувь для спорта и активного отдыха из натуральной кожи" потеряло свою актуальность", - отмечено в определении суда.

ЗАО СП "Белкельме" создано в 1993 году, первая партия кроссовок вышла из его цехов в 1995-м. Учредителями предприятия стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International A.O. (Испания), ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат".-0-

 
Теги: Брест
 
 
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