Тридцатиминутный фейерверк увидят могилевчане на праздновании 750-летия города

26 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Тридцатиминутный фейерверк увидят могилевчане 1 июля во время празднования 750-летия города. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома Инна Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые залпы прогремят в 23.30. Затем в течение получаса под музыкальное сопровождение на небосклоне развернется своеобразный фильм, состоящий из четырех частей.

Подарок областному центру к юбилею сделал город Чанша китайской провинции Хунань. Все расходы по доставке и запуску фейерверка возьмет на себя китайская сторона. Она же предоставит 30 человек обслуживающего технического персонала.

"Установки, специальное оборудование и батареи салютов прибудут по железной дороге в Могилев 20 июня, - рассказала Инна Короткевич. - О том, насколько масштабным будет шоу, свидетельствует тот факт, что на монтирование оснащения у китайских специалистов уйдет 10 дней". Над созданием зрелищного шоу работали семь ведущих китайских компаний, которые выпускают пиротехнические средства.

Разместят установку для запуска фейерверка на набережной Днепра за парком аттракционов. Причем салют не обязательно смотреть на площади Славы, его будет хорошо видно с любой точки, привычной для просмотра салютов, заверила Инна Короткевич.

Город Чанша является административным центром китайской провинции Хунань, с которой в апреле текущего года Могилевская область заключила соглашение об установлении дружественных отношений. Стороны определили ориентиры в развитии регионального партнерства, которое в первую очередь должно строиться на укреплении взаимоотношений между городами. Уже рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве между городом Чанша и Могилевом. А в 2018 году в областном центре намерены провести Дни культуры этого китайского города.-0-