Число убыточных организаций в Минской области сократилось более чем на четверть в I квартале

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число убыточных организаций в Минской области сократилось в I квартале 2017 года более чем на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Миноблисполкома.

"С убытками за январь-март сработали 315 организаций области, - отметили в комитете. - По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество убыточных организаций сократилось на 108 единиц, или на 25,5%".

По словам специалистов, среди организаций республиканской подчиненности число убыточных сократилось с 214 до 140, коммунальной подчиненности - с 93 до 79, без ведомственной подчиненности - с 116 до 96. В указанный период снижалось число нерентабельных предприятий в сельском хозяйстве (на 67 единиц), в промышленности (на 21). В отношении каждой убыточной организации реализуются мероприятия по выводу на прибыльную работу с применением мер досудебного оздоровления.

По данным мониторинга, снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) наблюдалось в организациях холдинга "Мясомолпром" (минус 5,5%), ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" (минус 7%), во многих транспортных и строительных организациях, организациях сферы обслуживания, сельского хозяйства, а также на льнозаводах.

В комитете экономики также рассказали, что по итогам I квартала рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организациями области составила 10,5%. Прибыль от реализации достигла Br504 млн и возросла на 7% по сравнению с показателем января-марта прошлого года. Чистая прибыль увеличилась в 6,1 раза и составила Br320,4 млн.

Объем валового регионального продукта в Минской области за I квартал сложился в сумме Br3 млрд. Его темп роста к аналогичному периоду 2016 года достиг 108,9% при задании 100,9%.-0-