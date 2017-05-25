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Спасатели Минской области отправятся в велопробег от "Линии Сталина"

26.05.2017 21:42 — Новости регионов | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Минского областного управления МЧС 27 мая отправятся в велопробег от "Линии Сталина", сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В велопробеге примут участие не только спасатели, но и члены их семей, представители средств массовой информации. С каждым годом количество любителей велопрогулок растет и в этом году уже составит более 200 человек.

Участники посетят историко-культурный комплекс "Линия Сталина", а затем веломорофонцы начнут движение по маршруту протяженностью около 30 км. На финише ждет насыщенная развлекательная программа: спортивные игры для всей семьи, песни у костра и дискотека.

Спорт - неотъемлемая часть жизни спасателей. На протяжении года работники МЧС традиционно проводят спортивные мероприятия: лыжные гонки, хоккейные турниры, турслеты, сплавы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В велопробеге примут участие не только спасатели, но и члены их семей, представители средств массовой информации. С каждым годом количество любителей велопрогулок...

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