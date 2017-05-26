Фестиваль семейных клубов в Брагинском районе соберет более 200 участников

27 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Фестиваль семейных клубов "Микулянские забавы", который пройдет сегодня в деревне Микуличи (Брагинский район, Гомельская область) соберет более 200 участников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель семейного клуба "Микуляночка" Надежда Гананайко.

В этом году организаторы феста, среди которых руководители семейных клубов и активисты района, главный акцент сделают на объединении семьи, в программе запланировано множество занятий для детей и взрослых.

Гостей, которые съедутся со всех уголков Брагинского района, а также из Лоева и Минска, встретят хлебом и квасом, познакомят с историей гостеприимной деревни. После чего предложат принять участие в подвижных играх и спортивных состязаниях, среди которых "Микулов квест" и "Богатырские забавы". Ребята помладше смогут заработать "микулики", отгадывая загадки и мелодии, рисуя на асфальте, играя в шахматы, шашки, народные игры, делая сувениры из соленого теста. Ремесленники, которые также съедутся на фестиваль, предложат гостям не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классах по плетению узоров, ткачеству поясов, декупажу, резьбе по дереву и изготовлению кухонной утвари. Праздник не обойдется без катания на лошади и угощения. Завершится он концертом местных творческих коллективов на открытой сцене у дворца культуры.

Фестиваль "Микулянские забавы", который проводится при поддержке Брагинского райисполкома, появился в прошлом году по инициативе семейных клубов. Они, в свою очередь, созданы благодаря проекту "Развитие потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации", который финансируется Европейским союзом и реализуется ОО "Белорусский зеленый крест".

Семейный клуб - это объединение людей с общими интересами, которые занимаются актуальными проблемами сельской местности. Такие неформальные сообщества помогают оказывать поддержку семьям, проживающим на загрязненных радиацией территориях и привлекать активных местных жителей к развитию своего региона.-0-