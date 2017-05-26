Выездные приемы являются барометром происходящего в обществе - Шлык

Григорий Шлык

27 мая, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы - это барометр происходящего в обществе, такой формат работы будет продолжен. Об этом журналистам сегодня сообщил начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Григорий Шлык провел выездной прием граждан в Слонимском районе. "Выездные приемы лучше всего говорят о происходящем в обществе - это своеобразный барометр, показывающий погоду в нем. Вопросам обращения граждан в Администрации Президента уделяется повышенное внимание, и практика выездных приемов будет продолжена", - отметил Григорий Шлык.

Такая форма общения, как показывают опросы, наиболее востребована населением. "Это надо гражданам, но также необходимо и нам, представителям власти: мы должны слышать людей. Проведение выездных приемов - это мониторинг происходящего на местах, анализ того, как работает местная власть с гражданами", - подчеркнул он.

В Слониме на прием записалось более 10 человек. Как правило, людей тревожат вопросы строительства жилья, улучшения жилищных и бытовых условий, строительства сетей газо- и водоснабжения, а также проблемы в сфере ЖКХ. В частности, жители улицы 17 Сентября в Слониме пожаловались на интенсивное движение по старой улице: они просили либо уменьшить количество машин, либо сделать движение односторонним. Транзитное движение, по мнению местных жителей, напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе дошколят и школьников.

Жительница улицы Добрияна в Слониме попросила устроить водоотводящую канаву рядом с домом, ее участок подтапливает во время ливней. Делегация одного из многоквартирных домов райцентра пожаловалась на некачественный ремонт кровли: по их мнению, зимой холодно в квартирах именно по этой причине. Местным властям дано поручение еще раз изучить вопросы, общественное мнение и подробно объяснить принятое решение.

Жители одной из улиц района Альбертин попросили ускорить проведение водопровода. Вода из колодцев не лучшего качества. Местные власти о проблеме знают, готов проект, однако в первую очередь в городе необходимо заменить изношенный и небезопасный уже существующий водопровод.

Житель агрогородка Василевичи обратился с просьбой привести в порядок дорогу по одной из улиц. Он пожаловался не на состояние проезжей части, она ровная, а на летящую из-под колес пыль. Работы по решению проблемы начнутся в ближайшее время.

Накануне был проведен выездной прием в Волковысском и Зельвенском районах. Григорий Шлык рассказал, что часть вопросов была решена на месте. Гражданам даны подробные разъяснения и консультации. "Вместе с тем, многие наши люди надеются, что приехавший из Минска чиновник одномоментно должен решить все их проблемы. Такого не бывает, вопросы, которые не были сняты, взяты на контроль. Они требуют более тщательного изучения как на местах, так и на более высоком уровне", - отметил Григорий Шлык. Всем обратившимся дадут подробные ответы и разъяснения.

"Зачастую мы сталкиваемся с недостаточной информированностью населения о тех или иных процессах, происходящих в городе или районе. Здесь местная власть должна работать на опережение: многих вопросов можно было бы избежать, если бы вовремя были проинформированы жители о таких банальных вещах, как покос травы, наведение порядка, проведение ремонтов", - подчеркнул он. Информировать население необходимо не только во время принятия решения того же райисполкома, а на стадии его обсуждения.

"Местная вертикаль должна изменить стиль работы по доведению информации людям. Активнее в этом направлении должны работать и средства массовой информации на местах", - считает Григорий Шлык. Развитие той или иной ситуации на местах должны предугадывать, а не реагировать лишь тогда, когда проблема уже возникла.-0-