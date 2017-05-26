Оршанский район должен стать локомотивом развития всей Витебской области - губернатор

Николай Шерстнев. Фото из архива

27 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Оршанский район должен стать локомотивом развития всей Витебской области. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА перед началом прямой линии с населением итоги выездного заседания Президиума Совмина в Оршанском районе.

"Сделаны предварительные выводы, внесены серьезные предложения, даны задания. Поручения Президента по развитию Оршанского района имеют судьбоносное значение для этих территорий. Почему? В районе проживает более 157 тыс. человек. Это огромнейший людской потенциал, который в полной мере не задействован в экономике. Оршанский район занимает в объеме производства, а соответственно и выручки, значительную долю. Ресурсы в первую очередь надо вкладывать в развитие территорий с большим потенциалом. Район должен стать локомотивом всей области", - убежден губернатор.

Николай Шерстнев подчеркнул, что одна из главных задач по развитию Оршанского района - создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения. "Для жителей это возможность трудиться и иметь достойную зарплату, для нас всех эффективное использование потенциала. В итоге мы получим максимальный эффект не только для района, а для всей области", - добавил он.

"В последнее время мне поступает много звонков от жителей Оршанского района. Все они выражают огромнейшую благодарность руководству страны. Об этом же говорят во время личных встреч на местах. Люди благодарны за то, что на район обратили внимание. Жители услышали и поверили в то, что район пойдет вперед и займет лидирующую позицию не только в области, но и в республике, - отметил Николай Шерстнев. - И я как губернатор, как человек, родившийся в Оршанском районе, хотел бы заверить, что оршанцы не подведут".

Предваряя телефонный диалог с жителями области, Николай Шерстнев задал несколько вопросов начальнику отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Илоне Шульге. В первую очередь поинтересовался, разрешены ли проблемы, которыми граждане делились с ним на предыдущей прямой линии. "По ее итогам были даны 18 поручений, 16 из которых выполнены, 2 находятся на контроле, - проинформировала начальник отдела. - Что касается в целом обращений на прямую линию облисполкома, то количество их уменьшается. Это говорит о том, что проводимая работа дает эффект".

Сегодня на прямую линию поступило 19 звонков, среди дозвонившихся - жители Витебска и Витебского района, Орши, Полоцка, Дубровенского района и др.

Звучали вопросы по ремонту дорог, разговор шел о проблемах сферы ЖКХ (ремонт домов, обустройство дворовых территорий, установка спортивного оборудования и создание специальных площадок), речь шла о выделении арендного жилья и строительстве жилья для многодетных, затрагивались вопросы борьбы с борщевиком.

В каждую ситуацию Николай Шерстнев вникал детально, при необходимости подключал к разговору председателей райисполкомов (они работали на местах в режиме видео-конференц-связи), а также руководителей подразделений облисполкома, которые присутствовали на прямой линии.

Все вопросы, которые прозвучали на прямой линии, взяты на контроль.-0-