Предприниматели благоустраивали территорию вдоль лесного озера в Колодищах

27 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Предприниматели провели субботник, благоустраивая территорию вдоль лесного озера в Колодищах, передает корреспондент БЕЛТА.

В субботнике приняли участие представители бизнес-союзов Беларуси, а также Министерства экономики, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Предполагается, что территория, которую облагораживали предприниматели, в будущем станет центром поселка Колодищи.

"Сегодня проходит своеобразный флешмоб, который подчеркивает, что предпринимательство как одна из форм экономического вклада в развитие страны причастна к общему делу и активно вместе с государственными служащими работает на результат", - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В свою очередь заместитель министра экономики Павел Утюпин обратил внимание, что субботник, в котором участвуют предприниматели и представители госорганов, проходит второй год подряд. "Это хорошая возможность не только применить физическую силу на благоустройстве, но и вне стен пообщаться с бизнесом, обсудить проблемы и пути их решения", - сказал он.

Выбор места для субботника обусловлен тем, что в Колодищах действует первый в Беларуси бизнес-инкубатор - ЗАО "МАП ЗАО". "Мы начали строить инкубатор в 1991 году, - прокомментировал генеральный директор Сергей Найдович. - Поселок выбрали, потому что он под Минском, потому что здесь согласились, чтобы инкубатор появился. Когда начинали, было около 10 предприятий, сейчас - более 800. Уже построен технопарк, строим дополнительные помещения, чтобы можно было выставки проводить для малого бизнеса. Проект сделали, начинаем строительство".-0-