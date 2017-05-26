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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный байк-фестиваль "Брест-2017"
27.05.2017 16:36 — Новости регионов | БелТА
В субботу, 27 мая, участники международного байк-фестиваля "Брест-2017" проехали по улицам города.
Этот мотофест проходит уже в 17-й раз. Его участники расположились недалеко от областного центра, в лагере "Орленок" в Жабинковском районе. В этом году к брестскому фестивалю присоединились около 5 тысяч мотолюбителей, поэтому парад растянулся на несколько километров. Затем на площадке у Ледового дворца была организована стоянка, где все желающие смогли посмотреть поближе и сфотографировать понравившиеся мотоциклы.
Организаторами байк-фестиваля являются брестский мотоклуб "Золотое крыло", Брестские областной и городской исполкомы.
Фото Екатерины Гараевой.
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Этот мотофест проходит уже в 17-й раз. Его участники расположились недалеко от областного центра, в лагере "Орленок" в Жабинковском районе. В этом году к брестскому...
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