27 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Бойцы выездного сервисного студенческого отряда Гомельского обкома БРСМ отправились работать во Всероссийский детский центр "Орленок" (Краснодарский край), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы активно развиваем международное сотрудничество в рамках студотрядовского движения. Наши ребята, несмотря на трудовые будни, организовывают и отличный отдых: конкурсы, экскурсионные поездки, соревнование на лучшего бойца. Все это, несомненно, помогает приобрести множество новых друзей и впечатления на всю жизнь", - сказал первый секретарь обкома БРСМ Игорь Завалей.

Формирование студотрядов началось задолго до курортного сезона. С февраля месяца лучшие студенты двух ведущих вузов Гомельской области подтверждали это звание, чтобы получить возможность быть в составе выездного студотряда.

Молодежь будет трудиться в знаменитом российском лагере с 30 мая по 15 июля. Она будет задействована на сервисных работах. Всего за летний период в центре "Орленок" побывают более 50 бойцов. Условиями договора предусмотрено бесплатное проживание и трехразовое питание за счет принимающей стороны. Также ребят ожидает интересная досуговая программа.

Гомельским обкомом БРСМ по традиции заключен договор на трудоустройство студентов с ООО "Сергиевское" (Московская область). Летом в составе сельскохозяйственных отрядов там будут трудиться около 120 бойцов.

Во время третьего трудового семестра "Лето-2017" штаб студотрядов планирует трудоустроить около 10 тыс. студентов Гомельской области. Областной штаб традиционно будет формировать сервисные, строительные, педагогические, медицинские и другие студенческие отряды. В этом году главная цель, которую ставит перед собой обком БРСМ, заключается в том, чтобы устроить каждого желающего. "Будут рассматриваться все заявки, чтобы предложить работу каждому, кто этого хочет", - отметил Игорь Завалей.-0-