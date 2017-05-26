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МТЗ представил тракторный балет

27.05.2017 18:45 — Новости регионов | БелТА  
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27 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. ОАО "Минский тракторный завод" представил тракторный балет, передает корреспондент БЕЛТА.

Семь тракторов танцевали под музыку Петра Чайковского из балета "Лебединое озеро". Организаторы назвали свое шоу "Танец маленьких тракторят". Также тракторы выступали под народную музыку и песню туркменских композиторов "Ашхабад". Выбор последней композиции на заводе объяснили участием в танце хлопковых тракторов, которые предназначены для рынка Средней Азии.

"Суть сегодняшнего балета - экология. Выступали хлопковые трехколесные тракторы. Эта тема, которая будет востребована летом на Всероссийской экологической неделе", - рассказал журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. Выставка пройдет в Москве с 28 июня по 2 июля 2017 года. Три белорусских трактора, станцевавших сегодня балет, будут выставлены на Красной площади.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Семь тракторов танцевали под музыку Петра Чайковского из балета "Лебединое озеро". Организаторы назвали свое шоу "Танец маленьких тракторят".

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