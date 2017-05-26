Парусная школа придаст новый импульс развитию туристического потенциала Браслава - Конрад Павлик

27 мая, Браслав /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Парусная школа даст новый импульс развитию туристического потенциала Браслава. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА после торжественного открытия детской парусной школы "Ветер дружбы" в Браславе (Витебская область).

Торжественное событие состоялось на городском пляже озера Дривяты и стало одним из ключевых событий программы Международного праздника традиционной культуры "Браславские зарницы", который проходит в райцентре 27 и 28 мая.

"Я очень рад, что в очередной раз могу побывать на красивой браславской земле. Мы уже сотрудничаем с Браславом многие годы на уровне региональном. В том числе в фестивале "Браславские зарницы" участвуют фольклорные группы из Польши. Что касается сотрудничества непосредственно посольства с городом Браславом и районом, то в последнее время оно стало интенсивным. Полтора года назад мы задумали совместный проект, который сегодня реализован - воссоздана парусная школа и яхтинг, который когда-то еще в довоенные годы здесь развивался", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что главная цель совместной работы с Браславским райисполкомом - создание парусной школы для молодежи. "Эта польская помощь для развития туризма и предоставления молодым людям возможности осуществлять свою активность и под парусами. Кроме того наш проект - это и экономический толчок. Потому что парусная школа будет способствовать притоку туристов, а это дополнительные доходы и возможность развития города", - добавил Конрад Павлик.

Продолжая тему парусной школы, дипломат отметил, что это один из больших малых грантов, реализованных в Беларуси на сумму около 100 тыс. евро. "Будем стараться продолжать этот проект. Может быть, расширим его масштаб. Эту тему будем завтра обсуждать с местными властями. Хороший первый шаг уже сделан", - подчеркнул посол.

Он сообщил, что за последние 10 лет в Беларуси реализовано 100 таких проектов на суммы от 50 до 70 тыс евро каждый. Большинство из них - общественно-социальные. "На Браславщине мы реализовали общественно-туристический проект. Хотим сделать больше проектов, которые нацелены на экономическое развитие, в том числе создание малых и средних предприятий, - сказал дипломат. - Мы будем стараться, чтобы ежегодно реализовывалось около 5-6 малых грантов. Такие планы хорошо вписывается в процесс активизации отношений между Польшей и Беларусью, который имеет место в последние месяцы".

В этом году "Браславским зарницам" исполняется 50 лет и сегодня в честь этой юбилейной даты в городе торжественно открыли памятный знак.

Двухдневная программа праздника насыщена разнообразными событиями. Прошел областной смотр-конкурс вокальных хоровых коллективов, состоялось шествие участников праздника от городской площади в лесопарк "Лесничевка" и торжественное открытие форума.

Еще сегодня участников и гостей праздника ожидает знакомство со средневековой культурой на Замковой горе. Фестиваль "Меч Брачыслава" в этом году собрал клубы исторической реконструкции из Беларуси, Литвы и Польши, большинство из них уже знакомы браславчанам и постоянным гостям фестиваля.

В воскресенье в Браславе состоятся выступления детских творческих коллективов из Беларуси, Армении, Литвы, Латвии, Польши, России, Эстонии.

Все два дня праздника в райцентре организована развлекательная программа, работают выставки-ярмарки, зазывает гостей город мастеров, проходят дегустации продукции предприятий района, устроен конкурс "Браслаўская юшка" и многое другое.-0-