Открытие парусной школы в Браславе будет способствовать притоку туристов - посол Польши

27 мая, Браслав /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Парусная школа придаст новый импульс развитию туристического потенциала Браслава. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, после открытия детской парусной школы "Ветер дружбы" в Браславе (Витебская область).

Торжественное событие состоялось на городском пляже озера Дривяты и стало одним из ключевых событий программы Международного праздника традиционной культуры "Браславские зарницы", который проходит в райцентре 27-28 мая.

"Я очень рад, что в очередной раз могу побывать на красивой браславской земле. Мы уже сотрудничаем с Браславом многие годы на региональном уровне. В том числе в фестивале "Браславские зарницы" участвуют фольклорные группы из Польши. Что касается взаимодействия непосредственно посольства с городом Браславом и районом, то в последнее время оно стало интенсивным. Полтора года назад мы задумали совместный проект, который сегодня реализован: воссоздана парусная школа и яхтинг, который когда-то (еще в довоенные годы) здесь развивался", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что одна из главных целей совместной работы с Браславским райисполкомом - создание парусной школы для молодежи. "Эта польская помощь для развития туризма и предоставления молодым людям возможности осуществлять свою активность и под парусами. Кроме того, наш проект - и экономический толчок, потому что парусная школа будет способствовать притоку туристов, а это дополнительные доходы и возможность развития города", - добавил Конрад Павлик.

Продолжая тему парусной школы, дипломат отметил, что это один из больших малых грантов, реализованных в Беларуси на сумму около 100 тыс. евро. "Будем стараться продолжать данный проект. Может быть, расширим его масштаб. Эту тему будем обсуждать с местными властями. Хороший первый шаг уже сделан", - подчеркнул посол.

Конрад Павлик сообщил, что за последние 10 лет в Беларуси реализовано 100 таких проектов на суммы от 50 до 70 тыс. евро каждый. Большинство из них – общественно-социальные. "На Браславщине мы реализовали общественно-туристический проект. Хотим сделать больше проектов, которые нацелены на экономическое развитие, в том числе создание малых и средних предприятий, - сказал дипломат. - Мы будем стараться, чтобы ежегодно реализовывалось около 5-6 малых грантов. Такие планы хорошо вписывается в процесс активизации отношений между Польшей и Беларусью, который имеет место в последние месяцы".

"Браславским зарницам" в этом году исполняется 50 лет и в честь этой юбилейной даты в городе торжественно открыт памятный знак.

Двухдневная программа праздника насыщена разнообразными событиями. Прошел областной смотр-конкурс вокальных хоровых коллективов, состоялось шествие участников праздника от городской площади в лесопарк "Лесничевка" и торжественное открытие форума. Среди мероприятий - знакомство со средневековой культурой на Замковой горе. Фестиваль "Меч Брачыслава" в этом году собрал клубы исторической реконструкции из Беларуси, Литвы и Польши, большинство из них уже знакомы браславчанам и постоянным гостям фестиваля.

В Браславе состоятся выступления детских творческих коллективов из Беларуси, Армении, Литвы, Латвии, Польши, России, Эстонии.

В райцентре организована развлекательная программа, работают выставки-ярмарки, зазывает гостей город мастеров, проходят дегустации продукции предприятий района, устроен конкурс "Браслаўская юшка" и многое другое.-0-

Фото Александра Хитрова