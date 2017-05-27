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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел парад и митинг в честь Дня пограничника

28.05.2017 12:22 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел парад и митинг в честь Дня пограничника

28 мая в Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Началось все с построения на площади Ленина, затем парад выдвинулся к МК "Героям - Стражам границ". Здесь состоялось торжественное возложение венка и цветов к памятнику воинам-пограничникам, после чего руководство области поздравило всех присутствующих с праздником.

Фото Екатерины Гараевой

 
Теги: Брест
 
 
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28 мая в Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Началось все с построения на площади Ленина, затем парад выдвинулся к МК "Героям -...

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