ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел парад и митинг в честь Дня пограничника

28 мая в Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Началось все с построения на площади Ленина, затем парад выдвинулся к МК "Героям - Стражам границ". Здесь состоялось торжественное возложение венка и цветов к памятнику воинам-пограничникам, после чего руководство области поздравило всех присутствующих с праздником.

Фото Екатерины Гараевой