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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел парад и митинг в честь Дня пограничника
28.05.2017 12:22 — Новости регионов | БелТА
28 мая в Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Началось все с построения на площади Ленина, затем парад выдвинулся к МК "Героям - Стражам границ". Здесь состоялось торжественное возложение венка и цветов к памятнику воинам-пограничникам, после чего руководство области поздравило всех присутствующих с праздником.
Фото Екатерины Гараевой
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28 мая в Бресте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Началось все с построения на площади Ленина, затем парад выдвинулся к МК "Героям -...
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