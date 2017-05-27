28 мая, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Более 200 профессиональных спортсменов и любителей бега собрал первый пробег "Гарадзенская вандроўка" по исторической части Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гарадзенская вандроўка" стала творческим переосмысление "Пробега Мира", который проводился в Гродно на протяжении двух десятков лет. В юбилейный, 20 раз, пробег сменил место дисклокации, поменяв трассу в Коложском парке на настоящий туристический маршрут в центре Гродно.

"Проложена трасса по самым интересным местам города. В основном по исторической части Гродно. На пути спортсменов около 400 различных достопримечательностей: архитектурные памятники, культовые сооружения, необычные места и локации", - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он вместе со своей семьей также вышел на старт 10-километровой дистанции. Олег Андрейчик стал не единственным гродненским чиновником, покорившим дистанцию пробега. Также попробовал свои силы на пяти километрах начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий. "Бегаю всю жизнь. В неделю стараюсь 2-3 раза пробежать как минимум 6 километров по стадиону. Это помогает и держать себя в форме, и переключиться после напряженного рабочего дня", - отметил Александр Версоцкий.

Всего в "Гарадзенскую вандроўку" вошло две дистанции по 5 и 10 километров. Большинство из участников (их было около 230) заявились на более длинный маршрут. Победители определялись сразу в нескольких возрастных категориях у мужчин и женщин. Один участник был старше 80 лет.

"Мы сюда приехали не столько за победами, сколько за хорошим времяпрепровождением. Команда у нас из 10 человек, большинство первый раз в Беларуси. Въехали в Гродно по безвизовому режиму. Организация соревнований, сам город приятно порадовали. Выше всяких ожиданий. Беговой туризм становится все популярней в мире. И мы видим, что Гродно есть что предложить туристу в этом направлении", - рассказал руководитель клуба любителей бега из Белостока Ярослав Ходыницкий. Участие в необычном пробеге приняли представители многих регионов Беларуси, а также гости из Польши.

Первым победителем исторического пробега стал гродненец Игорь Тетерюков. Он отметил, что трасса была и сложная, и интересная одновременно. Вроде бы город знакомый, но перепады высот, рельеф центра дали о себе знать. "Приятно было, что на протяжении дистанции нас поддерживали болельщики", - отметил победитель.

Все финишировавшие участники пробега были награждены уникальной медалью в виде старинной монеты, на одной стороне которой логотип пробега, на другой - главная достопримечательность города - Коложская церковь.-0-