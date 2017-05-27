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Минск лидирует в Беларуси по охвату детей дошкольным образованием

28.05.2017 17:36 — Новости регионов | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обеспечен самый высокий в Беларуси процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет - 85,3%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть учреждений дошкольного образования столицы включает 449 государственных учреждений, в том числе 26 санаторных учреждений дошкольного образования, 14 дошкольных центров развития ребенка, 13 специальных дошкольных учреждений. В ДДУ функционируют группы кратковременного пребывания детей. Организована работа 6 семейных групп (Фрунзенский, Московский, Центральный районы) - их число до 2020 года планируется увеличить вдвое.

В системе общего среднего образования функционирует 241 учреждение общего среднего образования государственной формы собственности. Из них 50 гимназий, 1 гимназия-колледж, 2 лицея, 176 средних школ, 1 кадетское училище, 1 школа-интернат, 5 начальных школ, 5 детских сада-школы. В школах и гимназиях города обучаются почти 185 тыс. учащихся.

В городе проживают 27 082 детей с особенностями психофизического развития, из них 2 258 - дети-инвалиды. В учреждениях образования обучаются 97,6% от общего числа детей с особенностями. В сеть специальных учреждений образования входят 10 центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 4 специальные общеобразовательные школы, 3 вспомогательные школы-интерната, 13 специальных учреждений дошкольного образования. Около 97% детей с особенностями психофизического развития получают коррекционно-педагогическую помощь, специальным образованием охвачены все такие дети. К слову, универсальная безбарьерная среда создана в 135 учреждениях основного, дополнительного и специального образования.

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи заняты 77,2 тыс., они посещают 6420 объединений по интересам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сеть учреждений дошкольного образования столицы включает 449 государственных учреждений, в том числе 26 санаторных учреждений дошкольного образования, 14...

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