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ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская выставка всех пород собак прошла в Бресте
28.05.2017 19:02 — Новости регионов | БелТА
28 мая на брестском спортивном стадионе "Локомотив" собрались любители собак со своими питомцами, чтобы продемонстрировать своих любимцев во всей красе. Организатор мероприятия: Брестский Областной Кинологический Клуб "Аргус". На выставке присутствовало большое разнообразие пород и все четвероногие с радостью позировали для съемки.
Фото Екатерины Гараевой, БЕЛТА
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На выставке присутствовало большое разнообразие пород и все четвероногие с радостью позировали для съемки.
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