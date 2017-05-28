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Более 1,3 тыс. подростков Минска пройдут летнее оздоровление в лагерях труда и отдыха

29.05.2017 08:28 — Новости регионов | БелТА  
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Более 1,3 тыс. подростков Минска пройдут летнее оздоровление в лагерях труда и отдыха
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. подростков Минска пройдут оздоровление на летних каникулах в лагерях труда и отдыха (ЛТО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Для обеспечения полезной занятости школьников в возрасте 14-18 лет на каникулах будет открыто около 70 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием.

Мингорисполкомом согласован перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест для подростков, направляемых в лагеря труда и отдыха. В основном используются возможности учебных заведений, где ребят привлекут к уборке помещений, благоустройству и озеленению территорий школ, ремонту школьной мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, переплету и сортировке книг, изготовлению мягких игрушек и сувениров. Кроме того, рабочие места предоставят структурные подразделения ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ПКУП "Минскзеленстрой", предприятия торговли и общественного питания.

На базах загородных оздоровительных лагерей будут организованы лагеря труда и отдыха для 97 подростков, которые будут заняты на благоустройстве территории, мытье посуды, уборке служебных помещений и др.

Всего в летний период запланировано направить более 22 тыс. юных минчан в оздоровительные лагеря по профилям, направлениям деятельности: спортивные, туристические, военно-патриотические.

Как уже сообщалось БЕЛТА, на летних каникулах запланировано оздоровить в лагерях различных типов 66 160 минских школьников, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее 18 дней - 30 885 мальчиков и девочек. Будут работать 23 стационарных оздоровительных лагеря, 450 лагерей с дневным пребыванием, 242 палаточных лагеря, 35 лагерей на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и других организаций республики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для обеспечения полезной занятости школьников в возрасте 14-18 лет на каникулах будет открыто около 70 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием.

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