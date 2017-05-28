Митинг-реквием проведут 1 июня в Жлобинском районе

29 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Митинг-реквием пройдет 1 июня в поселке Красный Берег Жлобинского района возле мемориала "Детям – жертвам фашизма", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Акция памяти и скорби приурочена ко Дню защиты детей и 10-летию открытия данного мемориального комплекса. Красный Берег посетит представительная делегация миротворцев области, в составе которой будет более ста человек. В их числе активисты Фонда мира, БРСМ, студенты, в том числе и иностранные, школьники, группа взрослых детей из расположенного неподалеку санатория "Серебряные ключи" (Светлогорский район). Они возложат цветы к мемориалу и примут участие в митинге, главным лейтмотивом которого станет призыв не допустить повторения трагедий, аналогичных той, что произошла здесь в 1943 году.

Мемориальный комплекс "Детям – жертвам фашизма" установлен на месте, где в годы войны располагался детский концентрационный лагерь, в котором немецкие захватчики брали кровь у детей для гитлеровской армии. Согласно документам, в концлагере от мучений и тягот умерли 1990 детей. Тех же, кто смог выжить, отправляли на работы в Германию.

Нередко это место называют "детская Хатынь". Аналогов мемориалу в Красном береге нет не только в Беларуси, но и во всем мире. Посетителей встречают 3 ряда белоснежных школьных парт, доска для письма. На входе в импровизированный класс стоит фигурка смертельно исхудавшей девочки-подростка. Если идти вдоль парт, то на бетонном полу будет отчетливо виден ручеек из красного полированного гранита - ручеек из крови белорусских детей, у которых война забрала детство и которые никогда не сядут за школьные парты. -0-