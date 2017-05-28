Последний звонок для минских школьников прозвенит в 10 утра 30 мая

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для минских школьников, выпускников 9 и 11 классов, прозвенит 30 мая. Праздничные мероприятия начнутся в одно время - 10.00, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционные праздничные мероприятия "Последний звонок" для выпускников 9 и 11 классов состоятся в единый день и время - 30 мая с 10.00 до 11.00, - сказал Михаил Мирончик. - По окончании торжественной части будут проведены досуговые мероприятия до 21.00".

По словам председателя комитета по образованию, выпускные вечера пройдут 10 июня с 20.00 на базе учреждений общего среднего образования. В отдельных случаях по письменному согласованию с администрациями районов комитет по образованию Мингорисполкома разрешает проведение выпускных вечеров на базе учреждений культуры, государственных культурно-зрелищных учреждений в другие дни, однако таких примеров единицы. Даны поручения по обеспечению безопасных условий проведения торжественных мероприятий. Планируется, что их посетят представители органов власти, общественных объединений, шефствующих организаций, а также деятели искусства, культуры, спорта.

Время окончания выпускных вечеров определяется учреждениями образования по согласованию с администрациями районов.

Для учащихся 1-8 и 10 классов учебные занятия завершатся 31 мая. Выпускниками базовой школы в Минске в 2016/2017 учебном году станут 15 204 учащихся, средней школы - 9 276.-0-