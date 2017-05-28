Более 2 тыс. дополнительных мест на платных парковках появится в Минске до конца года

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. машино-мест на платных парковках появится в Минске до конца 2017 года, сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца 2017 года в Минске планируется организовать более 2 тыс. дополнительных машино-мест на платных парковках. Находится на согласовании проект решения Мингорисполкома по организации зон платных парковок на 1119 мест по ул. Мельникайте (местный проезд), на площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей - на 440, на ул. Немига - на 60, по ул. Гикало и Золотая Горка - на 439, по ул. Долгобродской у гостиницы "Турист" - на 60, на ул. Воронянского - на 120", - отметил Александр Канаш.

Сейчас в Минске функционируют 37 платных парковок общей вместимостью 2563 машино-места. Три зоны платных парковок общей вместимостью 550 машино-мест введены в эксплуатацию в текущем году.

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