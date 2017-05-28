ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 2 тыс. дополнительных мест на платных парковках появится в Минске до конца года

29.05.2017 11:31 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более 2 тыс. дополнительных мест на платных парковках появится в Минске до конца года

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. машино-мест на платных парковках появится в Минске до конца 2017 года, сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца 2017 года в Минске планируется организовать более 2 тыс. дополнительных машино-мест на платных парковках. Находится на согласовании проект решения Мингорисполкома по организации зон платных парковок на 1119 мест по ул. Мельникайте (местный проезд), на площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей - на 440, на ул. Немига - на 60, по ул. Гикало и Золотая Горка - на 439, по ул. Долгобродской у гостиницы "Турист" - на 60, на ул. Воронянского - на 120", - отметил Александр Канаш.

Сейчас в Минске функционируют 37 платных парковок общей вместимостью 2563 машино-места. Три зоны платных парковок общей вместимостью 550 машино-мест введены в эксплуатацию в текущем году.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в Минске функционируют 37 платных парковок общей вместимостью 2563 машино-места. Три зоны платных парковок общей вместимостью 550 машино-мест введены в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Межведомственная рабочая группа определит причины подтопления карьера в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика