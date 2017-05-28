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Межведомственная рабочая группа определит причины подтопления карьера в Витебской области
29.05.2017 11:27 — Новости регионов | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для определения причин возникновения критической ситуации с подтоплением карьера "Гралево" ОАО "Доломит" в Витебской области создана распоряжением премьер-министра Беларуси №192р от 27 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Рабочей группе, которую возглавил заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров, поручено подготовить заключение о причинах увеличения водопритока в карьер "Гралево" до 31 декабря 2017 года.
При необходимости группа уполномочена привлекать в установленном порядке к участию в работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, а также специалистов научных учреждений, испытательных лабораторий и иных организаций.
Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.-0-
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Рабочей группе, которую возглавил заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров, поручено подготовить заключение о причинах увеличения...
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