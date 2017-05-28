Межведомственная рабочая группа определит причины подтопления карьера в Витебской области

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа для определения причин возникновения критической ситуации с подтоплением карьера "Гралево" ОАО "Доломит" в Витебской области создана распоряжением премьер-министра Беларуси №192р от 27 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Рабочей группе, которую возглавил заместитель министра архитектуры и строительства Александр Сидоров, поручено подготовить заключение о причинах увеличения водопритока в карьер "Гралево" до 31 декабря 2017 года.

При необходимости группа уполномочена привлекать в установленном порядке к участию в работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, а также специалистов научных учреждений, испытательных лабораторий и иных организаций.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.-0-