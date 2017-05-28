Более 2 тыс. дополнительных мест на платных парковках появится в Минске до конца года

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. машино-мест на платных парковках появится в Минске до конца 2017 года, сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца 2017 года в Минске планируется организовать более 2 тыс. дополнительных машино-мест на платных парковках. Находится на согласовании проект решения Мингорисполкома по организации зон платных парковок на 1119 мест по ул.Мельникайте (местный проезд), на площадке у Дворца спорта на просп.Победителей - на 440, на ул.Немига - на 60, по ул.Гикало и Золотая Горка - на 439, по ул.Долгобродской у гостиницы "Турист" - на 60, на ул.Воронянского - на 120", - отметил Александр Канаш.

Он подробно проинформировал о пилотном проекте по организации зоны платной парковки по ул.Воронянского - ул.Чкалова до ул.Авакяна. Здесь предлагается новое техническое решение по контролю за оплатой парковки с использованием средств фото- и видеофиксации, а также бесплатного для пользователей парковки мобильного приложения. Технические средства с программным комплексом смогут в режиме реального времени и круглосуточно предоставлять точное время начала и окончания парковки, способ, сумму оплаты или неоплаты, что позволит в судебном порядке взыскивать задолженность с неплательщика. Удастся распознавать автотранспорт специальных служб - МЧС, МВД, скорой медицинской помощи, иных ведомств, а также транспорт жителей прилегающих домов. Оплата за парковку будет возможна любым удобным для автовладельца способом. Планируется, что пилотный проект будет реализован до конца 2017 года.

Паспорта на организацию платных парковок будут также разрабатываться для ул.Орловской, Максима Богдановича, Калинина, Кедышко, Волгоградской, Академической, Столетова, Радиальной, Ваупшасова, Ванеева, Денисовской, Аэродромной, просп.Независимости, Жукова, Пушкина. Эти документы определят места, в которых требуется организация зоны платных парковок, тарифную политику в зависимости от их востребованности и расположения, а также необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения.

В Минске функционируют 37 платных парковок общей вместимостью 2 563 машино-места. Три зоны платных парковок общей вместимостью 550 машино-мест введены в эксплуатацию в текущем году.-0-