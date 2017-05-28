Обновленный детский сад откроется в Ветке 1 июня

29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Обновленный детский сад на 61 место откроется в Ветке (Гомельская область) 1 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Сергей Любимов.

Он сообщил, что эксплуатация детского дошкольного учреждения из-за его аварийного состояния была приостановлена в октябре 2016 года. Тогда было принято решение о его реконструкции. На ремонтные работы из средств областного бюджета было выделено Br1 млн 490 тыс.

В рекордно короткие сроки проведена модернизация здания. Территория учреждения полностью благоустроена и огорожена. Современным технологическим оборудованием оснащены пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы. Оборудованы уютные детские спальни и игровые комнаты. Также инфраструктура обновленного детсада включает кабинеты психолога и логопеда. "Двухэтажное здание детского сада теперь отвечает всем современным требованиям и обеспечит детям высокий уровень комфорта", - подчеркнул собеседник.

Планируется, что в церемонии открытия детсада примут участие представители руководства Гомельского облисполкома и управления образования облисполкома, генерального подрядчика, педагоги, родители с детьми и другие гости.

По словам Сергея Любимова, в Ветковском районе запланированы реконструкция и капитальный ремонт еще трех учреждений образования: гимназии Ветки, Радужской средней школы и Столбунской средней школы. Их модернизация начнется в ближайшее время.-0-