В Минске до конца года планируется ввести в эксплуатацию 62 жилых дома

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 62 строящихся жилых дома, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время на территории Минска ведется строительство 94 жилых домов, из которых к вводу в текущем году планируются 62 объекта, - сказал Дмитрий Гуриненко. - За первый квартал темп выполнения строительно-монтажных работ составляет 100,9 % при среднереспубликанском показателе 94,4%".

Основными статьями формирования объемов строительно-монтажных работ в I полугодии в столице являются жилищное строительство (Br290 млн), инвестиционная программа Минска (Br280 млн), государственная инвестиционная программа (Br30 млн), инвестпроекты (Br270 млн).

Дмитрий Гуриненко отметил, что по итогам 2017 года планируется утвердить не менее 33 градостроительных проектов детального планирования, в том числе 13 в I полугодии.-0-