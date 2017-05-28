Трудоустройство безработных в Гомельской области увеличилось в январе-апреле на 18%

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество трудоустроенных безработных в Гомельской области за январь-апрель 2017 года выросло почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Семионов.

Так, за четыре месяца нынешнего года обрели рабочее место 9,2 тыс. безработных (за аналогичный период прошлого года служба занятости оказала содействие в трудоустройстве 7,8 тыс. человек).

Трудоустройство на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии - одна из мер реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Также безработным выдаются субсидии на открытие бизнеса - за 4 месяца более 160 человек воспользовались господдержкой для организации своего дела. Предлагается освоить востребованные на рынке труда профессии (около 1,2 тыс. человек направлены на профобучение за январь-апрель). За этот же период организовано участие в оплачиваемых общественных работах более 5 тыс. человек. В текущем году 8 семей безработных переселились на новое место жительства и работы. Около 1,2 тыс. школьников в январе-апреле были охвачены вторичной занятостью. На временные рабочие места, созданные нанимателями на договорной основе со службами занятости по программе "Молодежная практика", для приобретения профессионального опыта трудоустроено 67 выпускников учебных заведений. На трудовую адаптацию в организации и на предприятия региона направлены более 20 инвалидов.

"Благодаря реализуемому комплексу мер уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2017 года составил 1,1% к численности экономически активного населения региона (на 1 мая 2016 года этот показатель равнялся 1,2%). Общее количество зарегистрированных безработных на 1 мая в Гомельской области уменьшилось до 6,5 тыс. человек (на 2 тыс. человек меньше, чем год назад). В банке вакансий насчитывается более 7,3 тыс. предложений рабочего места. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,2 на 1 мая 2016 года до 0,9 безработного на одну вакансию на 1 мая 2017 года", - проинформировал собеседник.

По его словам, безработица ниже среднеобластного уровня - в Гомеле, Ветковском, Житковичском, Лоевском, Добрушском, Лельчицком, Наровлянском, Петриковском, Речицком районах.-0-