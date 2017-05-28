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Могилевчан знакомят с историей города в общественном транспорте

29.05.2017 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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29 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Могилевчан знакомят с историей города в общественном транспорте через аудиоролики, сообщила корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома Инна Короткевич.

Идея проекта "Гісторыя на колах", посвященного 750-летию столицы Приднепровского края, принадлежит горисполкому. Над осуществлением задумки работали историки областного центра, сотрудники музея истории Могилева. За основу были взяты интересные и неизвестные факты про юбиляра. Для эфира ролики готовил коллектив "Радио "Могилев".

"Могилевчане знакомятся не только с широко известными сведениями, но и теми, которые хранятся в закрытых архивах и поэтому становятся для пассажиров настоящим открытием, - подчеркнула Инна Короткевич. - Наша цель - показать, насколько богата история города, привлечь к ее изучению".

Все 27 аудиороликов звучат на белорусском языке и начинаются со слов "Ці ведаеце вы, што …". Так, например, могилевчанам рассказывают о том, что современный герб областного центра дан городу привилегией короля Речи Посполитой Яна II Казимира Вазы после восстания 1 февраля 1661 года. Уроженец Могилева Николай Судзиловский был первым президентом сената Гавайских островов в 1900-1901 годах. Самый большой клад золотых монет в Беларуси найден именно в Могилеве в 1936 году во время строительных работ. Тогда в глиняном горшке обнаружили 466 дукатов XVI - XVIII веков. Сейчас уникальный клад находится в питерском Эрмитаже.

"Могилечане признаются, что им интересно узнавать неизвестный ранее родной город, - подчеркнула Инна Короткевич. - Если будут предложения поменять уже изученные факты, то с удовольствием это сделаем. Мы сможем найти еще немало уникальных сведений, потому что про областной центр и его тайны можно рассказывать бесконечно".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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