В минских школах в новом учебном году планируется сформировать 217 профильных десятых классов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских школах в новом учебном году планируется сформировать более 408 десятых классов, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В школах Минска планируется сформировать на следующий учебный год 408 десятых классов, 217 из которых - профильные", - сказал Михаил Мирончик.

Вступительная кампания в десятые классы лицеев Минска проводится с 15 по 20 июня.

Прием в первые классы начинается со 2 июня и завершится 29 августа. Планируется открыть 842 первых класса, в которых будут обучаться 22 240 ребят (в прошлом году - 832 класса, 21 917 учащихся).

Вступительная кампания в пятые классы гимназий намечена на 2-10 июня. Необходимые документы подаются с 25 мая по 1 июня включительно. Испытания по учебным предметам в гимназиях запланированы на 2 июня (по русскому языку), 5 июня (по математике), 7 июня (по белорусскому языку). У поступающих в Минскую государственную гимназию-колледж искусств 9 июня проверят творческие способности (рисунок, живопись, композиция). 10 июня будет резервным днем для тех, кто не смог по уважительной причине принять участие в одном из вступительных испытаний. Зачисление в гимназии будет проводиться до 12 июня.

Михаил Мирончик напомнил, что выпускные экзамены в учреждениях образования столицы пройдут с 1 по 10 июня. Ученики девятых классов сдают три, выпускники 11-х - четыре экзамена. С 12 июня для выпускников средней школы начнется этап централизованного тестирования.

С 1 июня в Минске стартует оздоровительная кампания. В учреждениях образования организуется работа лагерей с дневным пребыванием. Планируется, что в первую смену они примут более 18 тыс. учащихся.-0-