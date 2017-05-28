Польская авиакомпания LOT заинтересована летать в Гродно

29 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Гродненская область прорабатывает с Польшей организацию авиарейсов LOT в аэропорт Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

"Польская авиакомпания LOT заинтересована в организации регулярного сообщения с Гродно. Велись предварительные переговоры об открытии авиарейсов из Варшавы в Гродно и обратно. В следующем году будем активно работать в этом направлении", - сказал собеседник.

Авиарейсы наиболее интересны компании при условии включения аэропорта в безвизовую зону парка "Августовский канал". Поэтому область, как и заявляла ранее, будет инициировать это изменение в указ №318.

Также ведется работа по вопросу расширения транспортной доступности безвизовой зоны через железнодорожный пункт пропуска "Гродно-Кузница Белостокская". Изначально он не был включен в указ №318. Однако впоследствии запущен поезд Гродно-Краков, на котором прибывают многочисленные туристы. "Если этот шаг будет предпринят, мы ожидаем значительное увеличение потока безвизовых туристов", - отметил Олег Андрейчик.

С начала действия указа о безвизовом въезде в парк "Августовский канал" его территорию, включая Гродно и окрестности, посетили без виз 16,8 тыс. иностранных граждан. За последнюю неделю такой возможностью воспользовались около 2,5 тыс. гостей. По традиции чествуют юбилейных туристов - в Гродно встретили 15-тысячного безвизового гостя, которым оказался 70-летний житель немецкого города Тросдорф. Он прибыл в Гродно на один день в составе организованной туристической группы, а впоследствии планирует привезти на отдых семью. Ему вручили подарки от управления спорта и туризма и турфирмы - организатора поездки.-0-