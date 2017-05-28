Владимир Дворник потребовал активнее информировать население о свободных участках под жилищное строительство

Владимир Дворник. Фото из архива

29 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. На аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме глава региона Владимир Дворник потребовал от соответствующих служб активизировать работу по информированию населения о наличии свободных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель облисполкома, созданный в регионе банк данных позволяет каждому желающему приобрести в пользование земельный надел. "Необходимые сведения можно найти в интернете. Тем не менее, в силу разных причин далеко не все, кто хотел бы получить участок под строительство, владеют данной информацией. Поэтому необходимо провести широкую рекламную кампанию с привлечением местных средств массовой информации и других ресурсов", - потребовал он.

Владимир Дворник подчеркнул, что индивидуальное жилищное строительство, как и возведение объектов недвижимости в садоводческих товариществах, всегда являлись важным элементом для развития экономики области. Это занятость населения, рост рынка строительных услуг и выручки торговых предприятий, а также важно для процесса формирования класса собственников.

Начальник землеустроительной службы облисполкома Александр Матарас сообщил, что в Гомельской области имеется 7 тыс. свободных земельных участков для застройки. И если в областном центре эти участки, как правило, можно приобрести лишь через аукцион, то в других населенных пунктах для совершения процедуры достаточно написать заявление. Ежегодно в регионе новыми владельцами участков под строительство становятся около 1 тыс. человек. -0-