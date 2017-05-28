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БЖД назначила дополнительные поезда на время проведения фестиваля детского творчества в Климовичах

29.05.2017 16:42 — | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на время проведения XVI Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка" в Климовичах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для обеспечения доставки участников XVI Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка", который состоится с 1 по 4 июня в городе Климовичи, Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда региональных линий экономкласса по маршрутам Могилев-Кричев-Климовичи и Климовичи‑Кричев‑Могилев на 1 и 4 июня.

Так, 1 июня назначен дополнительный поезд по маршруту Могилев-Кричев-Климовичи. Со станции Могилев-1 поезд будет отправляться в 8.47 и прибывать в Климовичи в 10.41. В воскресенье, 4 июня, назначен дополнительный поезд по маршруту Климовичи-Кричев-Могилев. Он будет отправляться из Климовичей в 15.46 и прибывать на станцию Могилев-1 в 17.43.

Более подробную информацию о графике движения поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефонам справочной службы.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Так, 1 июня назначен дополнительный поезд по маршруту Могилев-Кричев-Климовичи.

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