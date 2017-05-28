Фитнес на крыше и парные танцы. Летом в Минске состоятся бесплатные мастер-классы

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках проекта "Лето в большом городе" каждый четверг июня в Минске будут проходить бесплатные мастер-классы по парным танцам, а каждую субботу июня - бесплатные занятия фитнесом на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk, с которой открывается живописный вид на город.

Стартует мастер-класс по танцам в первый день лета - 1 июня, занятия состоятся на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk, начало в 19.00. Преподаватели студии танца A-Class в этот день и в следующие четверги июня будут проводить мастер-классы по хастлу, вальсу, рок-н-роллу, бачате и другим парным танцам. Можно приходить парами или без пары, предварительная регистрация не нужна.

А вот по утрам каждую субботу июня можно знакомиться с различными фитнес-направлениями на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk. Первое занятие пройдет 3 июня, оно будет посвящено Гималайской йоге. Начало в 10.30. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Проект "Лето в большом городе" проходит уже третий год подряд. Ранее проект предлагал летние бесплатные мастер-классы по танцам, их посещали более 1 тыс. человек. В 2017 году к танцам добавятся утренние занятия по разным видам фитнеса. Организатор - радио Unistar.-0-